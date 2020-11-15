GIBBS, KAYLA DAWN 11/14/2020
Age: 31 Sex: F Race: B Height: 504 Weight: 133
SIMPLE ASSAULT- VIOLATIONS OF RELEASE CONDITIONS - MISDEMEANOR Bond: $50000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
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A shower or two around the area early, then partly cloudy overnight. Low 46F. Winds NW at 10 to 15 mph. Chance of rain 30%..
A shower or two around the area early, then partly cloudy overnight. Low 46F. Winds NW at 10 to 15 mph. Chance of rain 30%.
Updated: November 15, 2020 @ 9:14 pm
...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN NORTH CAROLINA... CONTENTNEA CREEK AT GRIFTON AFFECTING PITT AND LENOIR COUNTIES. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... MOTORISTS SHOULD NOT ATTEMPT TO DRIVE AROUND BARRICADES OR DRIVE CARS THROUGH FLOODED AREAS. TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD DEATHS OCCUR IN VEHICLES. ADDITIONAL INFORMATION IS AVAILABLE AT WATER.WEATHER.GOV/AHPS. ...THE FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT... THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE CONTENTNEA CREEK AT GRIFTON. * UNTIL FURTHER NOTICE. * THE RIVER GAUGE IN GRIFTON IS STILL NON-OPERATIONAL. HOWEVER, FLOODING IN THE AREA IS INFERRED BASED ON OBSERVATIONS UPSTREAM IN HOOKERTON. * FLOOD STAGE IS 16.0 FEET. * THE EXTENT OF EXPECTED FLOODING IN THE AREA IS UNKNOWN DUE TO LACK OF DATA. * FORECAST...THE CREEK WILL CONTINUE TO RISE OVER THE NEXT FEW DAYS. LATER IN THE WEEK, FLOODING MAY WORSEN DUE TO BACKWATER EFFECTS FROM THE NEUSE RIVER. * IMPACT...AT 16.0 FEET, WATER APPROACHES HOMES IN TICK BITE, AND ALSO ALONG WATER STREET IN GRIFTON. PORTIONS OF TICK BITE ROAD, CREEKSHORE DRIVE, AND LENOIR STREET ARE COVERED BY FLOODWATERS. &&
...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN NORTH CAROLINA... NORTHEAST CAPE FEAR RIVER NEAR CHINQUAPIN AFFECTING DUPLIN COUNTY. NEUSE RIVER AT KINSTON AFFECTING LENOIR COUNTY. TAR RIVER AT GREENVILLE AFFECTING PITT COUNTY. CONTENTNEA CREEK NEAR HOOKERTON AFFECTING GREENE, PITT AND LENOIR COUNTIES. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... MOTORISTS SHOULD NOT ATTEMPT TO DRIVE AROUND BARRICADES OR DRIVE CARS THROUGH FLOODED AREAS. TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD DEATHS OCCUR IN VEHICLES. ADDITIONAL INFORMATION IS AVAILABLE AT WATER.WEATHER.GOV/AHPS. ...THE FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT... THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE CONTENTNEA CREEK NEAR HOOKERTON. * UNTIL FURTHER NOTICE. * AT 7:00 PM EST SUNDAY THE STAGE WAS 19.5 FEET. * FLOOD STAGE IS 13.0 FEET. * MAJOR FLOODING IS OCCURRING AND MAJOR FLOODING IS FORECAST. * RECENT ACTIVITY...THE MAXIMUM RIVER STAGE IN THE 24 HOURS ENDING AT 7:00 PM EST SUNDAY WAS 19.5 FEET. * FORECAST...THE RIVER IS EXPECTED TO RISE TO A CREST OF 19.8 FEET TOMORROW MORNING. * IMPACT...AT 20.0 FEET, LOW AREAS ON THE SOUTH SIDE OF SNOW HILL ARE INUNDATED. SEVERAL HOMES ON THE NORTH SIDE OF THE CREEK FROM SNOW HILL TO HOOKERTON ARE FLOODED. WIDESPREAD FLOODING OF PROPERTIES NEAR HIGHWAY 58 IN NORTHWEST GREENE COUNTY. A FEW RESIDENCES MAY BE INUNDATED. &&
...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN NORTH CAROLINA... SWIFT CREEK NEAR STREETS FERRY AFFECTING CRAVEN COUNTY. TAR RIVER AT ROCK SPRINGS AFFECTING PITT COUNTY. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... MOTORISTS SHOULD NOT ATTEMPT TO DRIVE AROUND BARRICADES OR DRIVE CARS THROUGH FLOODED AREAS. TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD DEATHS OCCUR IN VEHICLES. ADDITIONAL INFORMATION IS AVAILABLE AT WATER.WEATHER.GOV/AHPS. ...THE FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT... THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE TAR RIVER AT ROCK SPRINGS. * UNTIL FURTHER NOTICE. * AT 7:20 PM EST SUNDAY THE STAGE WAS 20.3 FEET. * FLOOD STAGE IS 18.0 FEET. * MINOR FLOODING IS OCCURRING. * RECENT ACTIVITY...THE MAXIMUM RIVER STAGE IN THE 24 HOURS ENDING AT 7:20 PM EST SUNDAY WAS 20.3 FEET. * FORECAST...THE RIVER IS CRESTING AND IS EXPECTED TO REMAIN IN MINOR FLOOD STAGE FOR THE NEXT COUPLE OF DAYS. * IMPACT...AT 21.0 FEET, WATER THREATENS HOMES ON VAN NESS AVENUE, FAIRMOUNT AVENUE, AND EMBARCADERO AVENUE. SIGNIFICANT INUNDATION OF IRONWOOD GOLF AND COUNTRY CLUB. OLD RIVER ROAD FLOODS BETWEEN HWY 222 AND HWY 33. OLD RIVER ROAD MAY ALSO BE FLOODED FURTHER TO THE EAST AT JOHNSON MILL RUN. WATER MAY THREATEN HOMES ALONG OLD FORT ROAD. &&
...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN NORTH CAROLINA... NORTHEAST CAPE FEAR RIVER NEAR CHINQUAPIN AFFECTING DUPLIN COUNTY. NEUSE RIVER AT KINSTON AFFECTING LENOIR COUNTY. TAR RIVER AT GREENVILLE AFFECTING PITT COUNTY. CONTENTNEA CREEK NEAR HOOKERTON AFFECTING GREENE, PITT AND LENOIR COUNTIES. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... MOTORISTS SHOULD NOT ATTEMPT TO DRIVE AROUND BARRICADES OR DRIVE CARS THROUGH FLOODED AREAS. TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD DEATHS OCCUR IN VEHICLES. ADDITIONAL INFORMATION IS AVAILABLE AT WATER.WEATHER.GOV/AHPS. ...THE FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT... THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE TAR RIVER AT GREENVILLE. * UNTIL FURTHER NOTICE. * AT 7:00 PM EST SUNDAY THE STAGE WAS 19.6 FEET. * FLOOD STAGE IS 13.0 FEET. * MAJOR FLOODING IS OCCURRING AND MAJOR FLOODING IS FORECAST. * RECENT ACTIVITY...THE MAXIMUM RIVER STAGE IN THE 24 HOURS ENDING AT 7:00 PM EST SUNDAY WAS 19.6 FEET. * FORECAST...THE RIVER IS EXPECTED TO RISE TO A CREST OF 19.7 FEET JUST AFTER MIDNIGHT TONIGHT. * IMPACT...AT 20.0 FEET, WATER FLOODS SEVERAL HOMES NEAR THE RIVER. WATER OVERFLOWS INTO THE TOWN COMMONS AND ADJACENT AREAS IN THE CITY OF GREENVILLE. MANY ACRES OF FARMLAND FLOODED. &&
GIBBS, KAYLA DAWN 11/14/2020
Age: 31 Sex: F Race: B Height: 504 Weight: 133
SIMPLE ASSAULT- VIOLATIONS OF RELEASE CONDITIONS - MISDEMEANOR Bond: $50000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET