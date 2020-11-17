SHANK, ERICK 11/15/2020

Age: 24 Sex: M Race: W Height: 507 Weight: 145

BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTI

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POSSESS DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

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SIMPLE POSSESS SCH IV CS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

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