SHANK, EDDIE 11/15/2020

Age: 29 Sex: M Race: W Height: 507 Weight: 160

BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSSESS OF DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET