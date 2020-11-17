TURNER, BRYAN ANTHONY 11/16/2020

Age: 37 Sex: M Race: B Height: 508 Weight: 175

ATTEMPT FIRST DEGREE MURDER - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSSESSION OF FIREARM BY FELON - FELONY Bond: $1000000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

PWISD MARIJUANA - FELONY Bond: $20000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET