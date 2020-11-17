SHIFFLETT, KATELYN MARIE 11/16/2020

Age: 27 Sex: F Race: W Height: 503 Weight: 180

FTA POSSESS DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET