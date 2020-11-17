STATON, MICHAEL SCOTT 11/16/2020

Age: 26 Sex: M Race: B Height: 511 Weight: 155

BREAKING AND OR ENTERING - FELONY Bond: $20000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

LARCENY AFTER BREAK/ENTER - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET