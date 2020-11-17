TURNER, STEVEN MICHAEL 11/16/2020

Age: 37 Sex: M Race: W Height: 505 Weight: 174

INJURY TO REAL PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

SIMPLE ASSAULT - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

BREAKING OR ENTERING - MISDEMEANOR Bond: $3000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET