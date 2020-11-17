SUGGS, DEVON 11/16/2020
Age: 25 Sex: M Race: B Height: 509 Weight: 175
FTA-SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: UNSC Status: INAC
Judicial Status: PRET
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...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN NORTH CAROLINA... CONTENTNEA CREEK AT GRIFTON AFFECTING PITT AND LENOIR COUNTIES. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... MOTORISTS SHOULD NOT ATTEMPT TO DRIVE AROUND BARRICADES OR DRIVE CARS THROUGH FLOODED AREAS. TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD DEATHS OCCUR IN VEHICLES. ADDITIONAL INFORMATION IS AVAILABLE AT WATER.WEATHER.GOV/AHPS. ...THE FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT... THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE CONTENTNEA CREEK AT GRIFTON. * UNTIL FURTHER NOTICE. * THE RIVER GAUGE IN GRIFTON IS STILL NON-OPERATIONAL. HOWEVER, FLOODING IN THE AREA IS INFERRED BASED ON OBSERVATIONS UPSTREAM IN HOOKERTON. * FLOOD STAGE IS 16.0 FEET. * THE EXTENT OF EXPECTED FLOODING IN THE AREA IS UNKNOWN DUE TO LACK OF DATA. * FORECAST...THE CREEK WILL CONTINUE TO RISE OVER THE NEXT FEW DAYS. LATER IN THE WEEK, FLOODING MAY WORSEN DUE TO BACKWATER EFFECTS FROM THE NEUSE RIVER. * IMPACT...AT 16.0 FEET, WATER APPROACHES HOMES IN TICK BITE, AND ALSO ALONG WATER STREET IN GRIFTON. PORTIONS OF TICK BITE ROAD, CREEKSHORE DRIVE, AND LENOIR STREET ARE COVERED BY FLOODWATERS. * IMPACT...AT 19.0 FEET, WATER SURROUNDS SEVERAL HOMES IN TICK BITE, AND ALONG WATER STREET IN GRIFTON. TICK BITE ROAD IS IMPASSABLE IN SPOTS, AS WELL AS CREEKSHORE DRIVE, WATER STREET, AND MARTIN LUTHER KING DRIVE. &&
...FREEZE WATCH REMAINS IN EFFECT FROM WEDNESDAY EVENING THROUGH THURSDAY MORNING... * WHAT...SUB-FREEZING TEMPERATURES AS LOW AS THE UPPER 20S. * WHERE...PORTIONS OF EASTERN NORTH CAROLINA. * WHEN...FROM WEDNESDAY EVENING THROUGH THURSDAY MORNING. * IMPACTS...FROST AND FREEZE CONDITIONS COULD KILL CROPS, OTHER SENSITIVE VEGETATION AND POSSIBLY DAMAGE UNPROTECTED OUTDOOR PLUMBING. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... TAKE STEPS NOW TO PROTECT TENDER PLANTS FROM THE COLD. TO PREVENT FREEZING AND POSSIBLE BURSTING OF OUTDOOR WATER PIPES THEY SHOULD BE WRAPPED, DRAINED, OR ALLOWED TO DRIP SLOWLY. THOSE THAT HAVE IN-GROUND SPRINKLER SYSTEMS SHOULD DRAIN THEM AND COVER ABOVE- GROUND PIPES TO PROTECT THEM FROM FREEZING. &&
...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN NORTH CAROLINA... CONTENTNEA CREEK NEAR HOOKERTON AFFECTING GREENE, PITT AND LENOIR COUNTIES. FOR THE CONTENTNEA CREEK...INCLUDING HOOKERTON...MODERATE FLOODING IS FORECAST. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... MOTORISTS SHOULD NOT ATTEMPT TO DRIVE AROUND BARRICADES OR DRIVE CARS THROUGH FLOODED AREAS. TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD DEATHS OCCUR IN VEHICLES. ADDITIONAL INFORMATION IS AVAILABLE AT WATER.WEATHER.GOV/AHPS. ...THE FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT... THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE CONTENTNEA CREEK NEAR HOOKERTON. * UNTIL FURTHER NOTICE. * AT 7:00 PM EST TUESDAY THE STAGE WAS 17.6 FEET. * FLOOD STAGE IS 13.0 FEET. * MODERATE FLOODING IS OCCURRING AND MODERATE FLOODING IS FORECAST. * RECENT ACTIVITY...THE MAXIMUM RIVER STAGE IN THE 24 HOURS ENDING AT 7:00 PM EST TUESDAY WAS 19.1 FEET. * FORECAST...THE RIVER IS EXPECTED TO FALL TO 14.3 FEET SUNDAY MORNING. * IMPACT...AT 18.0 FEET, HIGHWAY 123 JUST NORTH OF THE BRIDGE IN HOOKERTON FLOODS. WATER THREATENS HOMES ON LOOP ROAD AND FOUR WAY ROAD BETWEEN SNOW HILL AND HOOKERTON, AS WELL AS FURTHER UPSTREAM IN NORTHWEST GREENE COUNTY. &&
...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN NORTH CAROLINA... TAR RIVER AT GREENVILLE AFFECTING PITT COUNTY. TAR RIVER AT ROCK SPRINGS AFFECTING PITT COUNTY. FOR THE TAR RIVER...INCLUDING GREENVILLE...MAJOR FLOODING IS FORECAST. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... MOTORISTS SHOULD NOT ATTEMPT TO DRIVE AROUND BARRICADES OR DRIVE CARS THROUGH FLOODED AREAS. TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD DEATHS OCCUR IN VEHICLES. ADDITIONAL INFORMATION IS AVAILABLE AT WATER.WEATHER.GOV/AHPS. ...THE FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT... THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE TAR RIVER AT ROCK SPRINGS. * UNTIL FURTHER NOTICE. * AT 7:20 PM EST TUESDAY THE STAGE WAS 20.2 FEET. * FLOOD STAGE IS 18.0 FEET. * MINOR FLOODING IS OCCURRING. * RECENT ACTIVITY...THE MAXIMUM RIVER STAGE IN THE 24 HOURS ENDING AT 7:20 PM EST TUESDAY WAS 20.4 FEET. * FORECAST...NO FORECAST IS AVAILABLE FOR THIS LOCATION. * IMPACT...AT 21.0 FEET, WATER THREATENS HOMES ON VAN NESS AVENUE, FAIRMOUNT AVENUE, AND EMBARCADERO AVENUE. SIGNIFICANT INUNDATION OF IRONWOOD GOLF AND COUNTRY CLUB. OLD RIVER ROAD FLOODS BETWEEN HWY 222 AND HWY 33. OLD RIVER ROAD MAY ALSO BE FLOODED FURTHER TO THE EAST AT JOHNSON MILL RUN. WATER MAY THREATEN HOMES ALONG OLD FORT ROAD. &&
...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN NORTH CAROLINA... TAR RIVER AT GREENVILLE AFFECTING PITT COUNTY. TAR RIVER AT ROCK SPRINGS AFFECTING PITT COUNTY. FOR THE TAR RIVER...INCLUDING GREENVILLE...MAJOR FLOODING IS FORECAST. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... MOTORISTS SHOULD NOT ATTEMPT TO DRIVE AROUND BARRICADES OR DRIVE CARS THROUGH FLOODED AREAS. TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD DEATHS OCCUR IN VEHICLES. ADDITIONAL INFORMATION IS AVAILABLE AT WATER.WEATHER.GOV/AHPS. ...THE FLOOD WARNING IS NOW IN EFFECT UNTIL LATE SATURDAY EVENING... THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE TAR RIVER AT GREENVILLE. * UNTIL SATURDAY EVENING. * AT 7:00 PM EST TUESDAY THE STAGE WAS 19.8 FEET. * FLOOD STAGE IS 13.0 FEET. * MAJOR FLOODING IS OCCURRING AND MAJOR FLOODING IS FORECAST. * RECENT ACTIVITY...THE MAXIMUM RIVER STAGE IN THE 24 HOURS ENDING AT 7:00 PM EST TUESDAY WAS 19.9 FEET. * FORECAST...THE RIVER IS EXPECTED TO FALL BELOW FLOOD STAGE SATURDAY AFTERNOON AND CONTINUE FALLING TO 10.7 FEET SUNDAY MORNING. * IMPACT...AT 20.0 FEET, WATER FLOODS SEVERAL HOMES NEAR THE RIVER. WATER OVERFLOWS INTO THE TOWN COMMONS AND ADJACENT AREAS IN THE CITY OF GREENVILLE. MANY ACRES OF FARMLAND FLOODED. &&