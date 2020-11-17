MOORE, DESHAWN LAMONT 11/16/2020

Age: 32 Sex: M Race: B Height: 508 Weight: 160

SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

DWLR IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

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