HADDOCK, TYLER LEE 11/16/2020

Age: 22 Sex: M Race: W Height: 506 Weight: 115

FTA-FAIL TO WORK AFTER PAID - MISDEMEANOR Bond: $4900.00 Type: USC Status: ACTI

Judicial Status: PRET

OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE - FELONY Bond: $7500.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

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