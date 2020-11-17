RASCOE, JASHON DEMONTAE 11/17/2020

Age: 20 Sex: M Race: B Height: 600 Weight: 145

SIMPLE ASSAULT - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: NBND Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

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