BROWN, KEITHAN DANMETRIUS 11/17/2020
Age: 34 Sex: M Race: B Height: 507 Weight: 145
MISDEMEANOR CHILD ABUSE(2) - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS-VIOL OF CONDITIONS OF RELEASE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA-VIOL OF CONDITIONS OF RELEASE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
PWIMSD HEROIN - FELONY Bond: $400000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
TRAFFICKING OPIUM OR HEROIN-VIOL OF CODITIONS OF RELEASE - FELONY Bond: $400000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET