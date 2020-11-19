PHILLIPS, TERRELL MARQUISE 11/18/2020

Age: 30 Sex: M Race: B Height: 508 Weight: 160

ASSAULT BY STANGULATION - FELONY Bond: $15000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

ASSLT INFL SER INJ MINOR PRESENT - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

POSSESSION FIREARM BY FELON - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

POSS. STOLEN FIREARM - FELONY Bond: $25000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

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