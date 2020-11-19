GRAY, TYSHEA LAMONT 11/18/2020

Age: 20 Sex: M Race: B Height: 510 Weight: 135

IDENTITY THEFT - FELONY Bond: $50000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

ASSAULT SERIOUS BODILY INJURY - FELONY Bond: $50000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $125000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

LARCENY OF A FIREARM - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

LARCENY, FELONY - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

LARCENY, MISDEMEANOR - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

LARCENY, MISDEMEANOR - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-CARRYING CONCEALED GUN - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-FINANCIAL CARD FRAUD - MISDEMEANOR Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-FINANCIAL CARD THEFT - MISDEMEANOR Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-HIT AND RUN - MISDEMEANOR Bond: $4000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-NO OPERATORS LICENSE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-RECKLESS DRIVING TO ENDANGER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-SECOND DEGREE TRESPASS - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-SEXUAL BATTERY - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-LARCENY FROM THE PERSON - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

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