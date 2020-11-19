WILLIAMS, BARRY RAMMONDERTRENT 11/18/2020

Age: 42 Sex: M Race: B Height: 511 Weight: 190

PROBATION VIOLATION-POSS WITS SCH I - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

PROBATION VIOLATION-POSS WITS SCH I - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

PROBATION VIOLATION-TRAFFICKING SCH II - FELONY Bond: $25000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

DWLR IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

DWLR IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

MAINTAIN DWELLING/PLACE FOR SALE OF CONTROL SUBSTANCE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

SELL/DELIVER HEROIN - FELONY Bond: $75000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

Tags