WILLIAMS, BARRY RAMMONDERTRENT 11/18/2020
Age: 42 Sex: M Race: B Height: 511 Weight: 190
PROBATION VIOLATION-POSS WITS SCH I - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
PROBATION VIOLATION-POSS WITS SCH I - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
PROBATION VIOLATION-TRAFFICKING SCH II - FELONY Bond: $25000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
DWLR IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
DWLR IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
MAINTAIN DWELLING/PLACE FOR SALE OF CONTROL SUBSTANCE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
SELL/DELIVER HEROIN - FELONY Bond: $75000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET