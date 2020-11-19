WARD, MICHAEL ANTHONY 11/18/2020

Age: 36 Sex: M Race: B Height: 508 Weight: 150

MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

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PWIMSD HEROIN - FELONY Bond: $20000.00 Type: SECU Status: INAC

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