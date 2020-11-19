HARPER, TERRELL DAVON 11/18/2020

Age: 26 Sex: M Race: B Height: 510 Weight: 155

MAINTN VEH/DWEL/PLACE CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

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PWISD COCAINE - FELONY Bond: $7500.00 Type: SECU Status: INAC

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