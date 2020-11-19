GRIGGS, GEORGE WILLIAM 11/18/2020

Age: 19 Sex: M Race: W Height: 600 Weight: 165

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Judicial Status: PRET

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Judicial Status: PRET

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Judicial Status: PRET

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