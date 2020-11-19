STOCKS, JUDITH 11/18/2020

Age: 42 Sex: F Race: W Height: 505 Weight: 230

LARCENY BY EMPLOYEE - FELONY Bond: $3000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

LARCENY BY EMPLOYEE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

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