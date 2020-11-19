SPEIGHT, ENASZYA JAQUON 11/18/2020

Age: 20 Sex: M Race: B Height: 601 Weight: 175

FTA- DWLR NOT IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $750.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA- POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

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