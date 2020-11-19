ULMER, TREVOR RAYMOND 11/18/2020

Age: 24 Sex: M Race: W Height: 511 Weight: 175

MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FELONY POSSESSION SCH VI CS - FELONY Bond: $2000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

M/S/D/P CS W/N 1000FT OF SCHOOL - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

PWISD MARIJUANA - FELONY Bond: $20000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

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