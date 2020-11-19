NICHOLS, JEREMY TYLER 11/18/2020
Age: 34 Sex: M Race: W Height: 507 Weight: 135
VIOLATION OF PROBATION BREAKING AND ENTERING - FELONY Bond: $7500.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
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...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN NORTH CAROLINA... CONTENTNEA CREEK AT GRIFTON AFFECTING PITT AND LENOIR COUNTIES. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... MOTORISTS SHOULD NOT ATTEMPT TO DRIVE AROUND BARRICADES OR DRIVE CARS THROUGH FLOODED AREAS. TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD DEATHS OCCUR IN VEHICLES. ADDITIONAL INFORMATION IS AVAILABLE AT WATER.WEATHER.GOV/AHPS. ...THE FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT... THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE CONTENTNEA CREEK AT GRIFTON. * UNTIL FURTHER NOTICE. * THE RIVER GAUGE IN GRIFTON IS STILL NON-OPERATIONAL. HOWEVER, FLOODING IN THE AREA IS INFERRED BASED ON OBSERVATIONS UPSTREAM IN HOOKERTON. * FLOOD STAGE IS 16.0 FEET. * THE EXTENT OF EXPECTED FLOODING IN THE AREA IS UNKNOWN DUE TO LACK OF DATA. * FORECAST...THE CREEK WILL CONTINUE TO RISE OVER THE NEXT FEW DAYS. LATER IN THE WEEK, FLOODING MAY WORSEN DUE TO BACKWATER EFFECTS FROM THE NEUSE RIVER. * IMPACT...AT 16.0 FEET, WATER APPROACHES HOMES IN TICK BITE, AND ALSO ALONG WATER STREET IN GRIFTON. PORTIONS OF TICK BITE ROAD, CREEKSHORE DRIVE, AND LENOIR STREET ARE COVERED BY FLOODWATERS. * IMPACT...AT 19.0 FEET, WATER SURROUNDS SEVERAL HOMES IN TICK BITE, AND ALONG WATER STREET IN GRIFTON. TICK BITE ROAD IS IMPASSABLE IN SPOTS, AS WELL AS CREEKSHORE DRIVE, WATER STREET, AND MARTIN LUTHER KING DRIVE. &&
...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN NORTH CAROLINA... TAR RIVER AT ROCK SPRINGS AFFECTING PITT COUNTY. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... MOTORISTS SHOULD NOT ATTEMPT TO DRIVE AROUND BARRICADES OR DRIVE CARS THROUGH FLOODED AREAS. TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD DEATHS OCCUR IN VEHICLES. ADDITIONAL INFORMATION IS AVAILABLE AT WATER.WEATHER.GOV/AHPS. ...THE FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT... THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE TAR RIVER AT ROCK SPRINGS. * UNTIL FURTHER NOTICE. * AT 7:20 PM EST THURSDAY THE STAGE WAS 18.9 FEET. * FLOOD STAGE IS 18.0 FEET. * MINOR FLOODING IS OCCURRING. * RECENT ACTIVITY...THE MAXIMUM RIVER STAGE IN THE 24 HOURS ENDING AT 7:20 PM EST THURSDAY WAS 19.7 FEET. * FORECAST...NO FORECAST IS AVAILABLE FOR THIS LOCATION. * IMPACT...AT 18.0 FEET, MINOR FLOODING OCCURS ALONG THE RIVER. WATER FLOODS SEVERAL HOLES AT IRONWOOD GOLF AND COUNTRY CLUB. WATER INUNDATES THE PUBLIC BOAT LAUNCH AREA OFF OF HWY 222. &&
...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN NORTH CAROLINA... CONTENTNEA CREEK NEAR HOOKERTON AFFECTING GREENE, PITT AND LENOIR COUNTIES. FOR THE CONTENTNEA CREEK...INCLUDING HOOKERTON...MINOR FLOODING IS FORECAST. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... MOTORISTS SHOULD NOT ATTEMPT TO DRIVE AROUND BARRICADES OR DRIVE CARS THROUGH FLOODED AREAS. TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD DEATHS OCCUR IN VEHICLES. ADDITIONAL INFORMATION IS AVAILABLE AT WATER.WEATHER.GOV/AHPS. ...THE FLOOD WARNING IS NOW IN EFFECT UNTIL EARLY MONDAY MORNING... THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE CONTENTNEA CREEK NEAR HOOKERTON. * UNTIL LATE SUNDAY NIGHT. * AT 7:00 PM EST THURSDAY THE STAGE WAS 14.8 FEET. * FLOOD STAGE IS 13.0 FEET. * MINOR FLOODING IS OCCURRING AND MINOR FLOODING IS FORECAST. * RECENT ACTIVITY...THE MAXIMUM RIVER STAGE IN THE 24 HOURS ENDING AT 7:00 PM EST THURSDAY WAS 15.8 FEET. * FORECAST...THE RIVER IS EXPECTED TO FALL BELOW FLOOD STAGE SUNDAY EVENING AND CONTINUE FALLING TO 12.3 FEET TUESDAY EVENING. * IMPACT...AT 13.0 FEET, MINOR FLOODING OF LOW LYING AREAS ADJACENT TO CREEK CAN BE EXPECTED. SEVERAL HOMES THREATENED BY WATER IN NORTHWEST GREENE COUNTY NEAR HWY 58. &&
...THE FLOOD WARNING IS EXTENDED FOR THE FOLLOWING RIVERS IN NORTH CAROLINA... TAR RIVER AT GREENVILLE AFFECTING PITT COUNTY. FOR THE TAR RIVER...INCLUDING GREENVILLE...MODERATE FLOODING IS FORECAST. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... MOTORISTS SHOULD NOT ATTEMPT TO DRIVE AROUND BARRICADES OR DRIVE CARS THROUGH FLOODED AREAS. TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD DEATHS OCCUR IN VEHICLES. ADDITIONAL INFORMATION IS AVAILABLE AT WATER.WEATHER.GOV/AHPS. ...THE FLOOD WARNING IS NOW IN EFFECT UNTIL SUNDAY AFTERNOON... THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE TAR RIVER AT GREENVILLE. * UNTIL SUNDAY AFTERNOON. * AT 7:00 PM EST THURSDAY THE STAGE WAS 18.7 FEET. * FLOOD STAGE IS 13.0 FEET. * MODERATE FLOODING IS OCCURRING AND MODERATE FLOODING IS FORECAST. * RECENT ACTIVITY...THE MAXIMUM RIVER STAGE IN THE 24 HOURS ENDING AT 7:00 PM EST THURSDAY WAS 19.4 FEET. * FORECAST...THE RIVER IS EXPECTED TO FALL BELOW FLOOD STAGE LATE SUNDAY MORNING AND CONTINUE FALLING TO 7.6 FEET TUESDAY EVENING. * IMPACT...AT 19.0 FEET, SECONDARY ROADS ADJACENT TO THE RIVER ARE FLOODED. INUNDATES PORTIONS OF PITT-GREENVILLE AIRPORT. WATER REACHES A FEW HOMES NEAR THE RIVER. MOST OF RIVER DRIVE, IN GREENVILLE, FLOODS ALONG WITH THE STREETS IN RIVERWALK TOWNHOMES. &&
NICHOLS, JEREMY TYLER 11/18/2020
Age: 34 Sex: M Race: W Height: 507 Weight: 135
VIOLATION OF PROBATION BREAKING AND ENTERING - FELONY Bond: $7500.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET