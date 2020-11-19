HOPKINS, DARWIN JEROME 11/18/2020

Age: 51 Sex: M Race: B Height: 601 Weight: 210

SECOND DEGREE TRESPASS - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

NONSUPPORT OF CHILD - MISDEMEANOR Bond: $270.00 Type: USC Status: ACTI

Judicial Status: PRET

PWIMSD HEROIN - FELONY Bond: $25000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

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