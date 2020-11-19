HUNTER, GODFREY CONRAD 11/19/2020

Age: 22 Sex: M Race: B Height: 507 Weight: 182

FTA - DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA - FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC

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FTA - POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

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FTA - POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

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