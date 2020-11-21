ULMER, TREVOR RAYMOND 11/19/2020

Age: 24 Sex: M Race: W Height: 511 Weight: 175

INTERFER EMERGENCY COMUNNICATIONS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $25000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET