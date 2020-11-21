BROCK, KAREEMAH LASHEL 11/19/2020

Age: 28 Sex: F Race: B Height: 505 Weight: 210

LARCENY BY EMPLOYEE - FELONY Bond: $5000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

LARCENY BY EMPLOYEE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET