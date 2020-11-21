TAFT, DEMETRIUS LONNELL 11/19/2020

Age: 42 Sex: M Race: B Height: 503 Weight: 175

NONSUPPORT OF CHILD - MISDEMEANOR Bond: $5385.00 Type: USC Status: ACTI

Judicial Status: PRET

NONSUPPORT OF CHILD - MISDEMEANOR Bond: $471.66 Type: USC Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-IDENTITY THEFT - FELONY Bond: $20000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET