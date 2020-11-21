COGDELL, LILA JOSEPH 11/19/2020

Age: 58 Sex: F Race: B Height: 502 Weight: 202

HARBORING/AIDING CERTAIN PERSONS - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

KEEPING A DISORDERLY HOUSE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET