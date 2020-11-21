GAMEZ, MELISSA ZAMORA 11/19/2020

Age: 41 Sex: F Race: W Height: 411 Weight: 136

OBTAINING PROPERTY BY FALSE PRETENSE - FELONY Bond: $20000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

UTTERING FORGED INSTRUMENT - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

LARCENY, FELONY - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET