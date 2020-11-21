BLAKE, JAMES WILLIAM 11/19/2020

Age: 26 Sex: M Race: B Height: 603 Weight: 142

POSSESSION MARIJUANA PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FELONY POSSESSION SCH IV CS - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSS. MARIJUANA UP TO 1/2 OZ. - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET