ORMOND, MICHAEL KELVIN 11/19/2020

Age: 36 Sex: M Race: B Height: 602 Weight: 315

SECOND DEGREE TRESPASS - MISDEMEANOR Bond: $1500.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET