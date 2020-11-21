ARMSTRONG, STANLEY DARNELL 11/19/2020

Age: 28 Sex: M Race: B Height: 504 Weight: 135

CARRY CONCEALED WEAPON - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSSESSION FIREARM BY FELON - FELONY Bond: $15000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

ALTER,REMOVE GUN SERIAL NUMBER - FELONY Bond: $20000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSS. MARIJUANA UP TO 1/2 OZ. - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET