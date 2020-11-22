HAYNIE, KEVIN LAMONT 11/21/2020
Age: 29 Sex: M Race: B Height: 510 Weight: 160
FTA-SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
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...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN NORTH CAROLINA... TAR RIVER AT GREENVILLE AFFECTING PITT COUNTY. FOR THE TAR RIVER...INCLUDING GREENVILLE...MINOR FLOODING IS FORECAST. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... MOTORISTS SHOULD NOT ATTEMPT TO DRIVE AROUND BARRICADES OR DRIVE CARS THROUGH FLOODED AREAS. TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD DEATHS OCCUR IN VEHICLES. ADDITIONAL INFORMATION IS AVAILABLE AT WATER.WEATHER.GOV/AHPS. ...THE FLOOD WARNING IS NOW IN EFFECT UNTIL LATE TONIGHT... THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE TAR RIVER AT GREENVILLE. * UNTIL LATE TONIGHT. * AT 8:00 AM EST SUNDAY THE STAGE WAS 14.7 FEET. * FLOOD STAGE IS 13.0 FEET. * MINOR FLOODING IS OCCURRING AND MINOR FLOODING IS FORECAST. * RECENT ACTIVITY...THE MAXIMUM RIVER STAGE IN THE 24 HOURS ENDING AT 8:00 AM EST SUNDAY WAS 16.6 FEET. * FORECAST...THE RIVER IS EXPECTED TO FALL BELOW FLOOD STAGE LATE THIS EVENING AND CONTINUE FALLING TO 7.0 FEET FRIDAY MORNING. * IMPACT...AT 16.0 FEET, WIDESPREAD LOW LAND FLOODING ADJACENT TO THE RIVER. SOME FARMLAND FLOODED ACROSS PITT COUNTY. &&
HAYNIE, KEVIN LAMONT 11/21/2020
Age: 29 Sex: M Race: B Height: 510 Weight: 160
FTA-SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET