SHACKLEFORD, RICKY LEE 11/23/2020
Age: 42 Sex: M Race: W Height: 511 Weight: 160
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Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET
FTA POSS MARIJ UP TO 1/2 OZ - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA POSS STOLEN GOODS/PROP - MISDEMEANOR Bond: $13000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA PWIMSD SCH II CS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET