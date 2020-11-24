SHACKLEFORD, RICKY LEE 11/23/2020

Age: 42 Sex: M Race: W Height: 511 Weight: 160

FTA POSS DRUG PARA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA POSS MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA POSS MARIJ UP TO 1/2 OZ - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA POSS MARIJ UP TO 1/2 OZ - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA POSS STOLEN GOODS/PROP - MISDEMEANOR Bond: $13000.00 Type: SECU Status: ACTI

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FTA PWIMSD SCH II CS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

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