BROWN, ZYQUAVION MARQUIS 11/23/2020
Age: 22 Sex: M Race: B Height: 508 Weight: 195
POSSESS STOLEN FIREARM - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
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MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
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POSSESS MARIJ PARAHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
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PWISD MARIJUANA - FELONY Bond: $125000.00 Type: SECU Status: INAC
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SIMPLE POSSESS SCH II - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
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