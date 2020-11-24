BROWN, ZYQUAVION MARQUIS 11/23/2020

Age: 22 Sex: M Race: B Height: 508 Weight: 195

POSSESS STOLEN FIREARM - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

POSSESS MARIJ PARAHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

PWISD MARIJUANA - FELONY Bond: $125000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

SIMPLE POSSESS SCH II - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

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