THOMPSON, NAKIA DEONTAVISIS 11/25/2020
Age: 26 Sex: M Race: B Height: 505 Weight: 120
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Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET
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FTA-RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET