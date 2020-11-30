BANKS, EDDIE DEVONTE 11/29/2020
Age: 38 Sex: M Race: B Height: 508 Weight: 150
FTA- DRIVING WHILE IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA- DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA- FLEE/ELUDE ARREST W/MV - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA- POSSES MARIJ PARAPHERNALLA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA- POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ - MISDEMEANOR Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET