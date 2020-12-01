MAYO, ANGELICA LEE 11/30/2020
Age: 25 Sex: F Race: B Height: 503 Weight: 188
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Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET
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FTA-EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-EXPIRED/NO INSPECTION - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
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FTA-OPERATE VEH NO INS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET