MAYO, ANGELICA LEE 11/30/2020

Age: 25 Sex: F Race: B Height: 503 Weight: 188

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FTA-EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

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FTA-EXPIRED/NO INSPECTION - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

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FTA-FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

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FTA-FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

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FTA-OPERATE VEH NO INS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

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