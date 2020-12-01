BLACKNALL, ISCEAR JAQUEL 11/30/2020
Age: 22 Sex: M Race: B Height: 508 Weight: 160
MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
PWISD MARIJUANA - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
PWIMSD SCH II CS - FELONY Bond: $25000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
SIMPLE POSSESS SCH IV CS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FELONY POSSESSION MARIJUANA - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET