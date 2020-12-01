JOHNSON, LEOSHA SEQUELLE 11/30/2020

Age: 32 Sex: F Race: B Height: 505 Weight: 160

PROBATION VIOLATION-POSSESS WITS SCHEDULE II - FELONY Bond: $100000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

PROBATION VIOLATION-POSSESS WITS SCHEDULE II - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

PWISD COCAINE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

SIMPLE POSSESS SCH VI CS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN - FELONY Bond: $300000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

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