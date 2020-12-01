ANDERSON, CHRISTOPHER DASHEAN 11/30/2020
Age: 23 Sex: M Race: B Height: 509 Weight: 240
RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
CARRY CONCEALED GUN - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSSESS MARJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
PWISD MARIJUANA - FELONY Bond: $50000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
PWIMSD SCH I CS - FELONY Bond: $20000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
FELONY POSSESSION MARIJUANA - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSS CS PRISON/JAIL PREMISES - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET