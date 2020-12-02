CUKROWICZ, JONATHAN TYLER 12/01/2020
Age: 24 Sex: M Race: W Height: 509 Weight: 180
FIRST DEG TRESP ENTER/REMAIN - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
LITTERING 15-500 LBS - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS - FELONY Bond: $30000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-PWIMSD SCH IV CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET