LENHART, GARY WADE 12/02/2020
Age: 39 Sex: M Race: W Height: 509 Weight: 130
ATTACK BY DANGEROUS DOG - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
CONFINEMENT OF BITING DOGS/CATS/ANIMALS - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
PRECAUTIONS AGAINST ATTACKS BY DANGEROUS DOGS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
PRECAUTIONS AGAINST ATTACKS BY DANGEROUS DOGS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
VICIOUS/DANGEROUS ANIMALS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET