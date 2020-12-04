STREETER, SHAQUILLE MONTRELLE 12/03/2020

Age: 28 Sex: M Race: B Height: 511 Weight: 180

FELONY PROBATION VIOLATION - FELONY Bond: $50000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET