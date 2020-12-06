JOHNSON, DANA DWAYNE 12/05/2020

Age: 21 Sex: M Race: B Height: 510 Weight: 135

FTA- DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA- FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN - MISDEMEANOR Bond: $4000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA- FLEE/ELUDE ARREST W/MV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA- HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA- POSS MARIJ >1/2 TO 11/2 OZ - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA- RECKLESS DRIVING TO ENDANGER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA- RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

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