GORHAM, ZOYA NICOLE 12/05/2020
Age: 20 Sex: F Race: B Height: 506 Weight: 125
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Judicial Status: PRET
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FTA-FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-FAILURE TO YIELD - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
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FTA-POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
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FTA-POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2OZ - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-SIMPLE POSSESS SCH VI CS - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
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Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET