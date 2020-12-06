HAWKINS, HUNTER MICHELE 12/06/2020
Age: 27 Sex: F Race: W Height: 508 Weight: 150
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Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET