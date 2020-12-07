CUNNINGHAM, KEITH BRIAN 12/06/2020

Age: 26 Sex: M Race: B Height: 505 Weight: 210

INJURY TO PERSONAL PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

COMMUNICATING THREATS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: NBND Status: ACTI

Judicial Status: PRET

ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: NBND Status: ACTI

Judicial Status: PRET

BREAKING OR ENTERING - MISDEMEANOR Bond: $3000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

DISCHARGE FIREARM WITHIN CITY LIMITS - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

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