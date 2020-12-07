CUNNINGHAM, KEITH BRIAN 12/06/2020
Age: 26 Sex: M Race: B Height: 505 Weight: 210
INJURY TO PERSONAL PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
COMMUNICATING THREATS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: NBND Status: ACTI
Judicial Status: PRET
ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: NBND Status: ACTI
Judicial Status: PRET
BREAKING OR ENTERING - MISDEMEANOR Bond: $3000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
DISCHARGE FIREARM WITHIN CITY LIMITS - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET