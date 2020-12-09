RUFFIN, RANDY CARR 12/08/2020

Age: 23 Sex: M Race: B Height: 509 Weight: 145

INJURY TO REAL PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

CARRYING CONCEALED GUN - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FLEE/ELUDE ARREST W/MV - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FAIL TO MAINTAIN LANE CONTROL - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

OPERATE VEH NO INS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

OPERATION VEH NO INS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FAIL CARRY VALID DRIVER LIC - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

POSS W/INTENT TO DELIVER - FELONY Bond: $50000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

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