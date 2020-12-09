RUFFIN, RANDY CARR 12/08/2020
Age: 23 Sex: M Race: B Height: 509 Weight: 145
INJURY TO REAL PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
CARRYING CONCEALED GUN - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FLEE/ELUDE ARREST W/MV - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FAIL TO MAINTAIN LANE CONTROL - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
OPERATE VEH NO INS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
OPERATION VEH NO INS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FAIL CARRY VALID DRIVER LIC - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSS W/INTENT TO DELIVER - FELONY Bond: $50000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET