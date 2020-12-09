WOOTEN, JOSHUA EMMANUEL 12/08/2020
Age: 19 Sex: M Race: B Height: 511 Weight: 150
ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: NBND Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA- POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET